Skogbrannane i Amazonas gir fleire luftvegsplager

Den siste tida har vore tøff, fortel barnelege Daniel Pires ved Cosme e Damia-sykehuset i Porto Velho, som ligg i den øvre delen av Amazonas-bekkenet.

– Det tørre vêret og røyken fører til mange problem for barn, slik som lungebetennelse, hoste og slimproduksjon, seier han til avisa Folha de S. Paulo.

Han melder om fleire tilfelle av barn med luftvegsplager. Også eldre innbyggarar er utsette for sjukdom ved dårleg luftkvalitet.

Ekspertar åtvarar om at dei som er eksponert for røyken over tid, kan få lungesjukdommar som emfysem. Å inhalere røyken som ligg over Porto Velho kan vere skadeleg for heile befolkninga i byen, påpeikar Ana Carolina Terra Cruz, spesialist i lungesjukdommar, på nettsidene til styresmaktene.

Tysdag morgon var det mogleg å sjå både skyer og noko blå himmel over byen, men så fort ettermiddagen kom hadde røyken igjen lagt seg over byen, rapporterer nyheitsbyrået AP.

