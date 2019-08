Japan set i verk handelstiltak mot Sør-Korea

utenriks

Japanske produsentar må no søke om løyve for å få teikne teknologirelaterte kontraktar med sørkoreanske eksportørar, ein omveg USA og fleire andre land slepp.

Japan varsla om å fjerne Sør-Korea frå lista for to månader sidan, noko som utløyste at Sør-Korea svarte med same mynt. Sør-Koreas fjerning av Japan frå si liste trer i kraft i september. Sørkoreanarane braut samtidig ein etterretningsavtale med japanarane.

Striden ser ut til å vere meir prega av kjensler enn økonomiske faktorar, meiner analytikarar. Dei viser til at dei to USA-allierte landa no risikerer å setje tryggingssamarbeid på spel til fordel for innanrikspolitiske vurderingar og dermed skape bekymring i Washington.

Sør-Korea meiner Japan utløyste handelsstriden for å hindre erstatningskrav knytt til koloniseringa av Korea-halvøya mellom 1910 og 1945. Sør-Koreas høgsterett har nemleg slått fast at sørkoreanarar som vart sette til tvangsarbeid under kolonitida, har rett til å søke den japanske staten om erstatning.

Japan har avvist at handelsstriden handlar om erstatningskravet.

(©NPK)