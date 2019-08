Iransk journalist hoppa av under offisielt besøk i Sverige

utenriks

Før han besøkte Oslo førre veke, var den iranske utanriksministeren mellom anna i Stockholm. Svenske styresmakter opplyser at ein av journalistane som var med for å dekke reisa, flykta frå delegasjonen og søkte om opphald i landet sist onsdag. Avhopparen blir oppgitt å vere Amir-Tohid Fazel, som jobbar for det svært konservative nyheitsbyrået Moj.

– 20. august, medan eg var i Sverige, kontakta ein kollega i Teheran meg via internett og sa at fire sivilkledde menn kom til nyheitsbyrået med ein arrestordre på meg, fortel han i eit intervju med Sveriges Television. Dagen etter at han fekk varselet, klarte han å snike seg unna den iranske delegasjonen.

– Det var veldig vanskeleg, på grunn av dei 48 livvaktene som var der for å verne Zarif og halde eit auge med journalistane, fortel han.

Fazel seier han har hamna i trøbbel etter at han nyleg publiserte artiklar med opplysningar om iranske tenestemenn som skal ha hatt doble statsborgarskap i land Iran ser på som fiendtlege. Iran anerkjenner ikkje doble statsborgarskap og nektar å gi konsulær bistand til eigne borgarar som har to eller fleire statsborgarskap.

Artiklane har utløyst kritikk både frå regimekritiske journalistar som ser på Fazel som ein propagandist og frå iranske medium som vil knyte han til den reformvennlege sida. Sjølv vil han ikkje seie kvar han står politisk, men han har jobba i nesten 20 år som regimetru journalist, og var altså på jobb for eit djupt konservativt nyheitsbyrå då han hoppa av.

