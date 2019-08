14 drepne i Taliban-angrep i Afghanistan

utenriks

Sju andre vart såra i angrepet, som skjedde seint tysdag kveld.

Ei ukjend mengde Taliban-opprørarar vart òg drepne, ifølgje ein talsmann for politiet onsdag.

Samtidig vart éin person drepen og to såra etter at ei bilbombe gjekk av i Jalalabad i Nangarhar-provinsen. Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet i Herat, men ingen har førebels tatt på seg ansvaret for bombeangrepet i Nangarhar.

Taliban vart drivne ut av Kabul då USA og andre vestlege land bomba ein allianse av krigsherrar til makta for snart 18 år sidan. Anslagsvis 110.000 menneske er drepne i krigshandlingar sidan, og rundt 5 millionar afghanarar lever som flyktningar i og utanfor eige land.

Taliban kontrollerer no omtrent halvparten av Afghanistan, der USA og Nato framleis har stasjonert soldatar.

