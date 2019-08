Rouhani avviser Trump-møte

utenriks

Under pressekonferansen etter G7-toppmøtet i Biarritz måndag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at forholda no er lagt til rette for at Trump og Rouhani kan møtast i løpet av dei kommande vekene.

Trump stadfesta på si side at han er villig til å møte Rouhani «under dei rette omstenda», men sa ikkje kva han sikta til.

Rouhani er på si side krystallklar og seier at eit møte mellom han og Trump ikkje kjem på tale før USA har oppheva dei strenge sanksjonane dei har innført mot Iran.

– Dersom det skjer, kan ein snakke om ei meir positiv utvikling, seier Rouhani, som understrekar at han ikkje har noko behov for å møte Trump berre for å bli fotografert saman med den amerikanske presidenten.

– Washington må heilt legge om Iran-politikken sin, seier Rouhani, som krev at USA på nytt sluttar opp om atomavtalen frå 2015.

Trump trekte i mai i fjor USA frå avtalen, til protestar frå Iran og resten av dei signaturlanda Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og EU.

Seinast tysdag slo Kina fast at Iran har overhalde og framleis forpliktar seg til å overhalde delen sin av avtalen.

– Det at Iran framleis held seg til atomavtalen, bør anerkjennast, sa den kinesiske utanriksministeren Wang Yi etter eit møte med den iranske motparten sin Mohammed Javad Zarif i Beijing.

(©NPK)