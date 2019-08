Trump: – Neste G7-møte truleg i Miami

utenriks

På den siste dagen av G7-toppmøtet i Biarritz, sa USAs president at Miami kan bli møtestad neste gong leiarane for dei sju viktigaste økonomiane i verda møtest. Formannskapet i gruppa går på rundgang, og etter Frankrike er det USAs tur. Dermed blir Trump vert for det neste møtet.

Presidenten seier Miami både har god infrastruktur og enkel tilgang til ein internasjonal flyplass.

Elles eig Trump som kjent feriestaden Mar-a-Lago ein dryg times køyretur nord for Miami. Han besøkjer staden ofte, og Mar-a-Lago har blant enkelte fått tilnamnet Det kvite hus i sør. Trump har tidlegare inviterte fleire verdsleiar til eit opphald.

På tampen av møtet i Biarritz sa òg Trump at han reknar med å besøkje Tyskland i nær framtid.

– Eg har tysk blod i åra. Eg kjem til å dra dit. Vi kjem til å komme dit snart, til Tyskland, sa Trump i samband med eit bilateralt møte med den tyske statsministeren Angela Merkel måndag formiddag.

