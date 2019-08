Trump: – Handelssamtalar med Kina startar snart

utenriks

Trump er for tida på G7-toppmøtet i Biarritz, som blir avslutta måndag. På ein pressekonferanse i den franske byen varsla han at det vil komme ei fråsegn om Kina-samtalane seinare på dagen.

Den amerikanske presidenten seier amerikanske og kinesiske forhandlarar snakka saman søndag. Dei uttrykte då ei interesse for å ta opp att samtalane.

Trump stadfesta òg at han gav den franske kollegaen sin Emmanuel Macron klarsignal til det overraskande besøket frå Irans utanriksminister Javad Zarif. Han forsikra at USA «ikkje er ute etter eit regimeskifte i Iran», men sa samtidig at det er for tidleg for han å møte Zarif.

(©NPK)