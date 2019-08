Russland frigir detaljar om stråling etter ulykke

utenriks

Fem tilsette i det russiske atomenergibyrået Rosatom og to tilsette i den russiske marinen omkom i ulykka 8. august, som skal ha skjedd under testing av det president Vladimir Putin har omtalt som eit nytt våpensystem. Seks andre vart sende til sjukehus med skadar.

Russland har stadfesta at den radioaktive strålinga i byen Severodvinsk, rundt 50 kilometer aust for marinebasen, var opptil 16 gonger høgare enn normalt rett etter eksplosjonen.

Ikkje åtvara

Ifølgje det statlege russiske vêr- og miljøovervakingsbyrået kom dette av ei sky med radioaktiv gass, som inneheldt isotopane barium, strontium og lantan, som passerte over området etter ulykka.

Ifølgje byrået er det ikkje funne spor av radioaktivitet i lufta eller på bakken i Severodvinsk-området sidan 8. august.

Legane ved to sjukehus i Arkhangelsk, som tok imot dei skadde, vart ikkje åtvara mot strålingsfaren ved å behandle dei skadde. Dei hadde ikkje verneutstyr og fryktar no at dei sjølve vart utsette for radioaktiv stråling, ifølgje BBC.

Legane anslår at minst 90 personar var i kontakt med dei seks skadde, utan at det russiske forsvaret åtvara om strålingsfare.

Låg stråling i Noreg

Det vart òg målt radioaktivitet i lufta i Finnmark i etterkant av ei ulykke i Arkhangelsk, som ligg rundt 700 kilometer frå grensa til Noreg.

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) i Noreg opplyste likevel at nivået var svært lågt og at strålinga ikkje utgjorde nokon fare for menneske og miljø. Dei kunne heller ikkje fastslå at strålinga hadde samanheng med ulykka i Arkhangelsk.

«Skyfall»

Sensorane som måler radioaktivitet ved den russiske marinebasen, vart ifølgje Reuters slått av rett etter ulykka, og det blir spekulert i om dette vart gjort for å skjule at strålinga der var langt høgare enn oppgitt.

Russiske og vestlege ekspertar trur ulykka skjedde under testing av den atomdrivne kryssarraketten 9M730 Burevestnik, av Nato døypt «Skyfall».

Putin har tidlegare hevda at den nyutvikla raketten vil få uavgrensa rekkevidd.

