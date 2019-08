Pengestøtte og brannfly til Amazonas

utenriks

Det franske presidentskapen opplyser om støtta til eit brannfly måndag ettermiddag, i det G7-toppmøtet går mot slutten. G7-landa vil gi minst 20 millionar euro, tilsvarande rundt 200 millionar kroner, til å kjempe mot skogbrannane i Amazonas, seier Frankrikes president Emmanuel Macron, ifølgje Reuters.

Tidlegare same dag lova den britiske regjeringa at 10 millionar pund – rundt 110 millionar kroner – skal gjerast tilgjengeleg umiddelbart. Pengane skal gå til rehabilitering av regnskogen, inkludert områda som er ramma av dei omfattande brannane den siste tida.

– To sider av same sak

– Denne veka har vi alle sett med skrekk korleis regnskogen i Amazonas brenn framfor auga på oss. Vi kan ikkje oversjå realitetane og dei skadane vi påfører naturen, seier statsminister Boris Johnson. Han meiner verdssamfunnet er nøydde til å takle viktige miljøspørsmål som klimaendringar og tap av biologisk mangfald.

– Vi kan ikkje stanse klimaendringane utan å verne naturen, og vi kan ikkje rette opp igjen skadane på naturen utan å ta tak i klimaendringane. Dette er to sider av same sak, og vi kan ikkje fikse den eine utfordringa utan å fikse den andre, seier Johnson.

Løftet kjem dagen etter at Frankrikes president Emmanuel Macron sa at verdsleiarane er samde om å hjelpe landa som er ramma av dei store skogbrannane.

Bolsonaro angreip Macron

Som vert for møtet i Biarritz har Macron sett krisa i Amazonas høgt på dagsordenen. Det har irritert Brasils president Jair Bolsonaro, som har langa ut mot Macron og skulda han for å blande seg inn og for å ha «ein koloniherrementalitet».

Johnson seier i fråsegna måndag at Storbritannia håpar å vere vertskap for FNs klimakonferanse COP26 neste år. Han seier eit viktig tema på konferansen vil vere å finne løysingar i naturen, som å gjenopprette skogsområde, som kan motverke klimaendringar.

(©NPK)