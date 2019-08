Israel svarer med luftangrep etter rakettar avfyrt frå Gaza

utenriks

Ifølgje det israelske forsvaret var eitt av måla kontoret til ein kommandør i Hamas nord på Gazastripa. Det er ikkje meldt om nokon dødsfall.

Luftangrepa finn stad kort tid etter det israelske militæret melde om prosjektila som er avfyrte frå Gaza. To av rakettane vart stansa av Israels luftvernsystem. Dei seier ikkje noko om kva som skjedde med raketten som ikkje vart skoten ned.

Rakettane vart skotne opp etter at Israel sette i verk flyangrep i Syria mot det som blir hevda å ha vore iranske dronar som vart gjort klar for eit angrep på Israel. To dronar som kan ha vore israelske, fall òg ned i Libanon søndag.

Det er ikkje klart kven som står bak dei tre rakettane. Militante palestinarar har dei siste dagane trappa opp angrepa i frustrasjon over den israelsk-egyptiske blokaden av Gaza som aldri ser ut til å ta slutt.

Det er likevel ikkje sikkert at Hamas står bak. Også Iran-støtta militante på Gazastripa har rakettar, og angrepet på søndag kan ha vore ei gjengjelding for angrepa i Syria.

