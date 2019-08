Australia vil sensurere ekstremistisk innhald på nettet

utenriks

Statsministeren uttalte under G7-toppmøtet i Frankrike at tiltaket trengst for å motverke det digitale elementet i terrorangrep som det som fann stad i Christchurch på New Zealand i mars.

– Det direktesende angrepet illustrerer korleis digitale plattformer og nettsider kan bli brukte for å spreie ekstrem vald og terrorinnhald, sa Morrison.

– Slikt innhald har ingen plass i Australia, og vi gjer alt vi kan for å nekte terroristane moglegheit til å glorifisere dei kriminelle handlingane sine, la statsministeren til.

Det australske statlege organet eSafety Commissioner vil med det nye tiltaket kunne jobbe med selskap for å hindre domene som spreier terrormateriale. Eit døgnope krisesenter skal etter planen overvake terrorrelaterte hendingar.

51 menneske vart skotne og drepne og nesten like mange såra i terrorangrepet i Christchurch, som skjedde 15. mars. Ein høgreekstrem australsk mann vart dømd for handlingane.

