Austerrike hentar heim barn av IS-foreldre

– Vi har vedtatt å ta heim dei to foreldrelause barna, og førebuingane er i gang, seier Peter Guschelbauer, som er talsmann for det austerrikske utanriksdepartementet. Han legg til at prosessen kan ta nokre veker.

Dei to søskena er i den overfylte al-Hol-leiren i det nordvestlege Syria, som kurdarane driv etter at IS vart overvunne. Ifølgje tidlegare meldingar i sommar er det over 70.000 syriske og utanlandske kvinner og barn i leiren.

Mor til dei to barna slutta seg til IS då ho var 15 år gammal i 2014. Ho er truleg død.

Ifølgje Guschelbauer kan ytterlegare tre barn av IS-tilhengarar vende heim seinare.

Omverda er splitta når det gjeld å hente heim barn og mødrene deira frå Syria. Noreg har henta heim fem foreldrelause søsken, og Sverige henta i mai sju foreldrelause barn.

Også Tyskland, Frankrike, Belgia, Tyrkia og Russland har tatt heim barn, og Kasakhstan, Usbekistan og Kosovo har òg henta heim mødrene. I fjor fekk òg ei amerikansk kvinne og dei fire barna hennar lov å vende heim til USA.

Men dei fleste landa hentar berre barn som er foreldrelause etter at IS-foreldra deira er døde, og nokre land, som Storbritannia og Australia, har lagt seg på ei hard linje. Storbritannia har teke statsborgarskapet frå fleire IS-tilhengjarar.

