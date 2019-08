Sjiraffen får status som verna dyreart

utenriks

Konvensjonen om internasjonal handel med trua artar (CITES) vart for første gong samde om å verne arta torsdag. Forslaget er venta å bli vedtatt innan CITES-konferansen blir avslutta i Genève 28. august.

Forslaget vil innebere at alle sjiraffar blir merkte og overvakte, og dessutan at all handel blir regulert.

Initiativet kom frå ei rekke afrikanske land der sjiraffbestanden er sterkast trua. Tsjads representant argumenterte med at «illegal grensehandel utgjer ein betydeleg trussel mot sjiraffbestanden». Ikkje alle afrikanske land er like positive til forslaget, og fleire meiner at det er lite bevis for at arten er utsett for internasjonal handel.

– Denne avgjerda kunne ikkje komme fort nok. Å sikre CITES-vern for sjiraffane kastar ut ei avgjerande livbøye til denne majestetiske arten, som har stått overfor ei sakte utrydding i det skjulte i årevis, seier leiar Adam Peyman i Humane Society Internationals dyreprogram.

Sjiraffbestanden har krympa med 40 prosent dei siste 30 åra – til berre 100.000 sjiraffar, ifølgje (IUCN).

