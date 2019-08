Rekordmange ran i europeisk feriefavoritt

utenriks

Styresmaktene i Catalonia seier valdelege overfall og ran har auka med 30 prosent sidan starten av året samanlikna med same periode i fjor.

Barcelona tiltrekker seg rundt 14 millionar utanlandske turistar i året.

Rana er ofte rette mot turistar, men også utanlandske tenestemenn har vorte ramma.

Tidlegare denne veka vart den afghanske ambassadøren til Spania banka opp av ei gruppe personar som stal klokka hans. Han vart skadd i ein fot. Tidlegare i august var ein amerikansk FBI-agent utsett for tjuveri då han var på ferie i storbyen, og klokka han vart stolen. I juni omkom ein sørkoreansk tenestemann av skadane han fekk då han vart slått i bakken då ein person på ein motorsykkel prøvde å ta veska hans.

Politidirektør Andreau Martínez uttalte onsdag at politiet jobbar med å stanse bølgja av kriminalitet som har «generert ein auka oppfatning av usikkerheit». Dei veit ikkje kva auken av valdelege ran kjem av.

Det norske utanriksdepartementet skriv om Spania på reisesidene sine at det vanlegvis er eit sikkert land å ferdast i som turist, men at ein likevel bør ta forholdsreglar for å unngå lommetjuveri og annan kriminalitet, og dessutan utvise normal aktsemd på kveldar og netter.

