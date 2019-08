Putin varslar svar på USAs rakettest

utenriks

Putin sa fredag at han har bedt om ein analyse av trusselnivået som er skapt mot Russland etter at USA testa ein rakett sist søndag. Han har òg gitt forsvarsdepartementet og andre relevante instansar beskjed om å «setje i verk nødvendige tiltak for å førebu eit symmetrisk svar».

Den amerikanske rakettesten vart gjennomført eit par veker etter at nedrustingsavtalen INF gjekk ut. Både USA og Russland hadde på førehand varsla at han ikkje kom til å bli fornya.

INF-avtalen, som vart inngått i 1987, slo fast at verken USA eller det dåverande Sovjetunionen skulle skaffe seg landbaserte mellomdistanserakettar.

Putin hevda fredag at USA ønsker fridom til å kunne utplassere tidlegare forbodne mellomdistanserakettar i ulike delar av verda.

USA har tidlegare skulda Russland for brot på avtalen, noko russarane har nekta for.

Raketten som amerikanarane testa søndag, var eit kryssarmissil av typen Tomahawk. Ifølgje amerikanske styresmakter enda testen med ein fulltreffar på målet som låg meir enn 500 kilometer unna.

Skrotinga av INF-avtalen har fått mange til å frykte ei ny atomopprusting mellom dei to landa.

