Malta lèt alle frå Ocean Viking gå i land

utenriks

Maltas statsminister Joseph Muscat opplyser at marinefartøy frå Malta vil hente dei 356, som har vore om bord i Ocean Viking i to veker, for deretter å ta dei i land på Malta.

EU-landa Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Portugal og Romania har ifølgje Muskat sagt seg villige til å ta imot alle og behandle asylsøknadene deira.

– Ingen av dei blir verande på Malta, tvitrar han.

Leger Uten Grenser, som opererer Ocean Viking saman med SOS Méditerranée, stadfestar på Twitter at dei 356 får gå i land.

– Etter 14 dagar med unødvendig liding får dei 356 menneska på Ocean Viking endeleg gå i land på Malta. Sjølv om enkelte EU-land til slutt fann ei løysing på denne humanitære krisa i Middelhavet, må eit føreseieleg system på plass snarast!, skriv organisasjonen.