Trump vil ikkje kutte skatten likevel

Trump snakka tysdag om skattekutt for å styrke økonomien som følgje av usikkerheit på børsen og snakk om at USA kan vere på veg mot økonomisk nedgang som kunne setje attvalet hans i fare.

For første gong har Trump òg innrømt at handelskrigen med Kina kan vere til skade for amerikanske forbrukarar, sjølv om han framleis insisterer på at det er nødvendig.

Men tanken om eit skattekutt for amerikanarar flest levde ikkje lenge.

– Eg vurderer ikkje eit skattekutt no. Vi treng det ikkje. Vi har ein sterk økonomi, sa han til journalistar ved Det kvite hus på onsdag.

Mange økonomar åtvarar mot at ein økonomisk nedgang, for ikkje å snakke om ein full resesjon, kan komme før presidentvalet neste år.

Skuldar på Powell

Trump meiner likevel at økonomien er god, og han roser seg sjølv for korleis han har handtert han. Viss noko går dårleg, skuldar han på sentralbanken og sentralbanksjef Jerome Powell, og på mørke skyer i den globale økonomien.

– Jay Powell og sentralbanken har bomma fullstendig. Eg hadde rett, og så godt som alle innrømmer det. Han heva renta altfor fort og altfor uhemma, men vi har ei normal rente, og no må vi gå den andre vegen, sa han.

Nokre rådgivarar i Det kvite hus fryktar at Trump med utfalla sine undergrev truverdet til Powell, og dei fryktar at Trumps forkjærleik for rentekutt kan føre til usikkerheit i marknaden i staden for å styrke han.

Den utvalde

Trump sa òg at han ikkje hadde noko anna val enn å innføre straffetoll på kinesiske produkt, noko som har ramma amerikansk industri og amerikanske forbrukarar.

– Nokon var nøydde til å gjere det, og eg er den utvalde, sa han medan han såg opp mot himmelen.

USA har så langt innført toll på kinesiske varer til ein verdi av 250 milliardar dollar. Ytterlegare toll på kinesiske varer til ein verdi av 300 milliardar dollar er venta å bli innført i to nye rundar, frå 1. september og 15. desember.

Svakare økonomi

Amerikansk økonomi har den siste tida vist teikn på sårbarheit etter meir enn ti års vekst. Industriproduksjonen har gått ned, og forbrukartilliten er svekt som følgje av handelskrigen.

Den siste trusselen til Trump om å innføre ytterlegare toll på kinesiske varer i september gjorde børsane og marknadene nervøse. Tollauken vart utsett til desember.

Den siste oversikta frå Kongressens budsjettkontor viser òg at budsjettunderskotet eser ut til over éin billion dollar, det vil seie tusen milliardar dollar, utan at det får spontan verknad på den økonomiske situasjonen i dag.

Verdsøkonomien har òg utvikla seg treigare den siste tida, og kraftige svingingar på børsane tyder på at USA ikkje er heilt immun.

