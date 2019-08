G7-møte utan felles erklæring

utenriks

Når leiarane for dei viktigaste økonomiane i verda samlast, er det vanleg at dei kjem med ei felles fråsegn.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som for tida òg er G7-leiar, har bestemt at slik blir det ikkje etter møtet i sørfranske Biarritz i helga, skriv Politico.

Fornærma Trump trekte seg

Grunnen til at Macron avvik frå tradisjonen skal vere at han ønsker å unngå ei gjentaking av det som skjedde etter toppmøtet i fjor sommar. Då trekte Donald Trump støtta si til slutterklæring, etter at dei sju stats- og regjeringssjefane hadde vorte samde om ein tekst. Den amerikanske presidenten var fornærma på Canadas statsminister Justin Trudeau etter at sistnemnde kritiserte USAs straffetoll på ein pressekonferanse.

– Trudeau stod fram så audmjuk og mild under møta våre på G7, berre for seinare å stille på ein pressekonferanse etter at eg drog, der han seier at «USAs toll er ei fornærming» og at han «ikkje vil bli hersa med». Veldig uærleg og svak. Tollen vår er eit svar til hans 270 prosent på meieriprodukt, skreiv Trump på Twitter etter å ha forlate møtet.

Førebels nei til Russland

Sjølv om Macron ikkje legg opp til noka felles fråsegn, ser han på møtet i Biarritz som svært viktig. På ei pressebrifing onsdag kveld omtalte han samlinga som ein avgjerande augneblink i kampen for å verne den multilaterale, liberale verdsordenen. Det er inga lita oppgåve i ei verd der USA og Kina framleis er på randa av ein handelskrig, Italia er midt i ei regjeringskrise, Tysklands økonomi er svekt og Storbritannia er på veg ut av EU – med eller utan ein avtale.

Samtidig er han ikkje klar for å sleppe Russland inn i den bilaterale G7-varmen riktig enno, slik Trump har tatt til orde for.

– Det er viktig at Russland på sikt kan bli ein del av G8 igjen, men det er eit ufråvikeleg vilkår at det blir ei løysing på konflikten med Ukraina. Å seie at dei kan komme tilbake utan at det blir stilt krav til, vil vere ein strategisk tabbe og djupt urettferdig, sa Macron. Han la til at han er forsiktig optimist med tanke på å få til eit toppmøte i Paris mellom Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland.

