63 menneske vart drepne og nærare 200 menneske vart såra då ein sjølvmordsbombar utløyste ei sprengladning i ein bryllaupshall laurdag kveld.

– 17 andre er døde på sjukehus av skadane dei fekk og over 160 andre får behandling, enten på sjukehus eller heime, seier ein talsmann for afghansk UD, Nasrat Rahimi, til Reuters.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for angrepet og opplyser at sjølvmordsbombaren var pakistansk.

