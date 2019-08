SOHR: Syriske regimestyrkar tar kontroll over by

utenriks

– Regimestyrkar tok full kontroll over byen Khan Sheikhoun og er no i gang med å fjerne miner som er lagt ut i byen, sa Rami Abdulrahman, leiar for den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), onsdag ettermiddag.

Dagane før hadde det vore store samanstøytar mellom regimestyrkar og opprørarar og jihadistar i byen, som ligg nordvest i landet.

Opprørarar tok kontroll over byen for fem år sidan. Laurdag gjekk regimestyrkar inn i byen. Natt til søndag vart 59 opprørarar og 29 regimevennlege soldatar drepne i kampar, ifølgje SOHR.

