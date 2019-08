Rapport: Forureina vatn kan redusere den økonomiske veksten med ein tredel

utenriks

Rapporten er bygd på den største databasen om vasskvaliteten på jordkloden som nokosinne er laga, ifølgje Verdsbanken. Han inneheld data frå overvakingsstasjonar, satellittdata og maskinlæringsmodellaer.

Rapporten konkluderer med at når mengda forureinande oksygenforbrukande materiale i vatn (BOF) overstig 8 milligram per liter, søkk veksten i BNP med 0,83 prosentpoeng, som er omtrent ein tredel av den gjennomsnittlege vekstraten på 2,33 prosent.

Årsaka er ifølgje rapporten at påverknad på helse, landbruk og økosystema er ein «sterk indikasjon på at det ofte blir gjort vurderingar mellom fordelane ved økonomisk produksjon og miljøet, men at kostnadene kan vere sirkulære».

– Reint vatn er ein nøkkelfaktor for økonomisk vekst. Å ødelegge vasskvaliteten stoppar den økonomiske veksten, forverrar helsemessige forhold, fører til reduksjon i matproduksjonen og forverrar fattigdom i mange land, seier Verdsbankens president David Malpass.

For å løyse problemet tilrår forfattarane bak rapporten å lansere informasjonskampanjar for å auke medvitet rundt problemet, og dessutan førebyggingsarbeid og pengar til å kjempe mot forureining.

