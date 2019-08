utenriks

På ein pressekonferanse i København onsdag gav Frederiksen uttrykk for misnøya si med avlysinga, som kom etter at Trump viste interesse for å kjøpe Grønland.

– Eg har til liks med mange andre sett fram mot besøket, og framfor alt til å markere det sterke bilaterale samarbeidet. USA er ein av våre viktigaste allierte, sa Frederiksen.

– Invitasjonen vår står fast, sa ho vidare.

Frederiksen har avvist førespurnaden og kalla den absurd.

(©NPK)