Kaprar i Rio trua med å setje fyr på passasjerbuss

utenriks

Etter ei stund melde politiet at kapraren var overmanna og skoten, og TV-bilda viser at mannen blir ført ut av bussen. Det er ikkje kjent om han er drepen eller såra. Brasils tryggingspoliti hadde ansvaret for forhandlingane med kapraren og handteringa av situasjonen.

Det er uklart kor mange som var om bord, men ifølgje nyheitsbyrået AP var det 37 passasjerar i bussen då kapraren tok seg inn på veg frå forstaden Niteroi tidleg tysdag morgon. Nyheitsbyrået AFP rapporterer at minst 16 personar vart haldne fanga.

Minst seks av dei som var om bord, vart sloppe ut etter ei stund, og dei fortalde at mannen helte ut bensin i bussen og trua med å tenne på. Ifølgje Brasilianske styresmakter har mannen identifisert seg som ein politimann, men dette er ikkje stadfesta.

Kapraren kom ikkje med nokon spesielle krav, og han gav inntrykk av å ha psykiske problem, seier ein talsperson for politiet til TV Globo.

(©NPK)