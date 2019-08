Italias statsminister Giuseppe Conte seier han går av

utenriks

Conte orienterte senatet om avgjerda tysdag ettermiddag.

Den politiske krisa vart utløyst då innanriksminister og Ligaleiar Matteo Salvini for to veker sidan overraskande sa at koalisjonen med Femstjernersrørsla ikkje lenger fungerte.

Den partiuavhengige jussprofessoren Giuseppe Conte vart i fjor henta inn som kompromisskandidat til å leie regjeringa. Ligaleiar Matteo Salvini og Femstjernersrørsla-leiar Luigi Di Maio er begge visestatsminister i koalisjonsregjeringa, som vart danna for 14 månader sidan.