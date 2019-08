Britisk konsulattilsett arrestert av kinesiske styresmakter

utenriks

– Vi er veldig bekymra over at ein medlem av teamet vårt har vorte arrestert, seier ein talsperson for Storbritannias utanriksdepartement i ei fråsegn.

Mannen er tilsett ved det britiske konsulatet i Hongkong. Den 8. august drog han til byen Shenzhen, som ligg på det kinesiske fastlandet like ved Kina. Her skulle han delta på eit forretningsmøte, men han har ikkje klart å komme tilbake, opplyser den lokale nyheitsportalen HK01.

– Vi uttrykker støtte til familien hans og søker ytterlegare informasjon frå styresmaktene i Guangdong-provinsen og Hongkong, står det vidare i fråsegna.

Arrestasjonen skjer samtidig som Hongkong er prega av stor politisk uro. Kina har fleire gonger åtvara Storbritannia mot innblanding i protestane i Hongkong, som er ein tidlegare britisk koloni.

Kinesiske styresmakter har den siste tida skjerpt tonen overfor demonstrantane og stempla dei som ei valdeleg utgruppe med «terrorist-liknande» framgangsmåtar. Kina skal ha irritert seg over Storbritannias utsegner om protestane og det som blir oppfatta som irettesetting av Kina.

