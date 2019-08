Tyskland hentar heim fleire barn av IS-krigarar

utenriks

– Den tyske regjeringa jobbar under krevjande forhold for å få barn av IS-krigarar heim, sa utanriksminister Heiko Maas.

Det er første gong tyske styresmakter hentar heim barn av IS-krigarar frå Syria. Dei er no i gang med å sikre at fleire barn kan reise frå Syria. Dette vart klart måndag etter at fire barn var frakta frå flyktningleiren der dei var, til konsulatet i Arbil i Irak.

Tre av barna er foreldrelause. Det fjerde barnet er eit 6 månader gammalt spedbarn som er sjuk, og mora har gått med på å gi frå seg barnet.

Det var kurdiske styresmakter som gjennomførte overlevering til tyske styresmakter på grensa til Irak.

Utanriksministeren understrekar at jobben er vanskeleg, men at det handlar om små barn som ikkje har det bra der dei er.

– Dei har heller ikkje ansvar for det foreldra har gjort, og det er derfor vi skal hjelpe dei, seier Maas.

Dei tyske barna vart henta ut av al-Hol-leiren som ligg nordaust i Syria. Det er om lag 70.000 menneske i leiren, i hovudsak utanlandske barn og kvinner som kom frå dei siste IS-kontrollerte områda i Syria.

(©NPK)