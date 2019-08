Tysk underhaldningspark stenger karusell fordi han såg ut som hakekors frå avstand

utenriks

Bakgrunnen for avgjerda er eit videoopptak av karusellen, kalla Adlerflug (Ørneflukt) hadde vorte publisert på nettstaden Reddit. Opptaket førte til kritikk mot underhaldningsparken Tatzmania.

Parken, som ligg i Löffingen i Schwarzwald-området sørvest i Tyskland, varsla måndag at karusellen er stengd med umiddelbar verknad. Talsmannen opplyste òg at parken tar opp saka med den italienske produsenten for å gi metallarmane på karusellen ei ny utforming.

Karusellen er meint for barn og familiar. Parken var ikkje klar over det underlege optiske fenomenet før ein vart gjort oppmerksam på videoopptaket som sirkulerte på nettet, forklarer talsmannen.

