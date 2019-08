Trump åtvarar Kina mot valdsbruk i Hongkong

utenriks

– Eg trur det blir veldig vanskeleg å inngå ein avtale viss dei utfører vald, eg meiner, viss det blir ein ny Tiananmen, sa president Donald Trump til journalistar i New Jersey søndag, og viste til protestane i Beijing 1989 der ei stor mengde demonstrantar vart drepne.

Han oppmoda den kinesiske presidenten Xi Jinping til å «sette seg ned» med leiarane av protestane, som har gått føre seg i om lag 11 veker. Han kalla òg Xi for ein «veldig talentfull» mann som hadde kunna få til ein avtale raskt.

– Eg kunne tenkt meg å ha sett Hongkong jobbe ut frå ein humanitær måte. Det hadde vore veldig bra for handelsavtalen, sa Trump.

Trump: Støttar demokrati

Å slå ned på protestane etter å ha inngått ein handelsavtale med USA, vil bli upopulært blant det amerikanske folket, slår Trump fast.

Søndag var enorme folkemassar samla i Hongkong for å vise verda at rørsla er fredeleg. Ifølgje arrangøren møtte 1,7 millionar menneske.

Trump uttrykte søndag forundring over storleiken på protestane, og understreka at han støttar «fridom» og «demokrati», utan at han gjekk meir inn på om han støtta demonstrasjonane.

Skjerpa tone

Tonen overfor demonstrantane har vorte skjerpt den siste tida. Samtidig har frykta auka for at Beijing skal gripe inn og bruke makt for å stanse protestane i den delvis sjølvstyrte byen.

Mange av Hongkongs innbyggarar føler at fridommane dei har kunna nyte i den tidlegare britiske kolonien, er i ferd med å forvitre, spesielt etter at Xi Jinping vart kinesisk president. Verken Beijing eller den lokale leiinga i Hongkong har så langt vist nokon teikn til å vilje etterkomme krava, bortsett frå at ei omstridd lov om at Hongkong-innbyggarar skal kunne utleverast til straffeforfølging i Kina, er sett til side inntil vidare.

Det har vore fleire samtalar mellom Kina og USA om ein handelsavtale, men inga semje. Førre veke utsette Trump ein ny toll på kinesiske varer på grunn av julehandelen og «gode samtalar» med Kina.

