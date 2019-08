Prins Andrew avviser overgrepsskuldingar

utenriks

«Hans Kongelege Høgheit fordømmer utnyttinga av alle menneske, og antydinga om at han skulle støtte, delta i eller oppmuntre til slik aktivitet, er avskyeleg», heiter det i ei erklæring frå Buckingham Palace søndag.

I fråsegna heiter det òg at Andrew er forferda over opplysningane som er komne fram om lovbrota Epstein skal ha gjort seg skuldig i.

Videoen som vart lasta opp av Mail on Sunday, viser visstnok prinsen medan han vinkar adjø til ei kvinne som er på veg ut av luksusbustaden til Epstein i New York i 2010.

Epstein vart 10. august funnen død i fengselet der han var innsett, sikta for menneskehandel og eitt seksuelt overgrep mot ein mindreårig. Han er tidlegare dømd for seksuelle overgrep. Rettsmedisinaren fastslo seinare at han gjorde sjølvmord.

Epstein held seg i mange år saman med politikarar og andre kjendisar, blant dei Bill Clinton, Donald Trump og prins Andrew.

Virginia Giuffre, som hevdar ho var eitt av Epsteins offer, sa i eit vitnemål i 2016 at ho hadde sex med prins Andrew då ho var mindreårig, ei skulding som Buckingham Palace fleire gonger har avvist.

Prinsen var britisk spesialutsending for internasjonal handel og investeringar i ti år inntil han i 2010 sa frå seg stillinga etter skuldingar om samband til Epstein og andre omstridde personar.

