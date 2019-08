Brasils president med blodig kvalvideo i utfall mot Noreg etter stans i regnskogstøtta

utenriks

Reaksjonane frå den høgreorienterte presidenten har vore harde etter at det førre veke vart det klart at Noreg held tilbake støtte til bevaring av Amazonas.

– Sjå kvaldrapa som Noreg sponsar, skriv han i Twitter-meldinga som vart lagt ut natt til måndag.

Videoen viser kvalar som blir drepne etter å ha vorte jaga mot stranda. Ifølgje Dagbladet stammar videoen truleg frå Færøyane, der det finst ein 700 år gammal tradisjon for tradisjonell kvalfangst kalla grindadráp.

Noreg meiner at Brasil har brote avtalen om støtte til tiltak mot avskoging, og torsdag gjorde klimaminister Ola Elvestuen det klart at Noreg held tilbake 300 millionar kroner.

Etter at Bolsonaro kom til makta ved årsskiftet har han mellom anna lagt ned styret for Amazonas-fondet og den tekniske komiteen som gjer berekningar for avskoging og dermed kor store beløp Noreg skal betale.

Den brasilianske presidenten har allereie komme med fleire skarpe utfall etter at Noregs avgjerd vart kjent.

– Noreg, er ikkje det landet som drep kvalar oppe på Nordpolen? Som utvinn olje der? Dei har ikkje noko å lære oss, sa Bolsonaro til brasilianske medium.

Det norsk-brasilianske samarbeidet om bevaring av Amazonas har gått føre seg i over ti år. Avskoging i regnskogområde fører til store utslepp av klimagassar i tillegg til tap av dyre- og planteartar.

(©NPK)