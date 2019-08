Ytterlegare éin soldat drepen i Kashmir

utenriks

Det opplyser den pakistanske hæren i ei pressemelding.

Torsdag opplyste hæren at tre pakistanske soldatar vart drepne av skot frå soldatar i indiskkontrollerte Kashmir. Elden vart svart på.

– Fem indiske soldatar drepne, mange såra, bunkerar øydelagde. Sporadiske skotvekslingar held fram, hevda hæren vidare.

Ein talsmann for den indiske hæren nekta for at nokon var drepne på indisk side. Forsvarsdepartementets talsmann Devender Anand sa at pakistanske soldatar avfyrte bombekastargranatar over grensa og at den indiske hæren «svarte på passande vis».

Same dag vart to sivile drepne og ein tredje såra av indiske soldatar i ei separat hending langs delelinja i pakistanskkontrollerte Kashmir, ifølgje lokalt politi og tenestemenn i området.

Trefningar har i mange år vore vanleg i det omstridde Kashmir, som har utløyst tre krigar mellom dei to atommaktene sidan sjølvstendet frå Storbritannia i 1947.

Dei siste skotvekslingane skjer medan forholdet mellom landa er ytst spent. Det er òg den første sidan India oppheva sjølvstyret i den indiskkontrollerte delen av Kashmir 5. august.

Samtidig er det kjente at FNs tryggingsråd skal halde eit møte om Kashmir fredag.

