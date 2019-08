WSJ: Trump skal ha vist interesse for å kjøpe Grønland

utenriks

Det er fleire kjelder som opplyser til avisa at Trump fleire gonger skal ha snakka om å kjøpe Grønland. Både i møte og under middagar skal han ha spurt rådgivarane sine om det ikkje ville vere mogleg for USA å kjøpe øya, som er verdas største. Presidenten har òg fleire gonger ha engasjert seg i drøftingar om ressursane på øya og geopolitiske tyding, og han har ifølgje to av dei anonyme kjeldene bedt ein rådgivar om å undersøke saka nærare.

Nokre av Trumps rådgivarar har støtta ideen til presidenten, medan andre har avfeia spørsmålet med at det er noko som aldri kan bli ein realitet. Det er heller ikkje klart korleis USA eventuelt vil gå fram for å kjøpe Grønland, dersom planane skulle utvikle seg.

Trump skal besøkje Danmark i byrjinga av september, og her vil både Grønland og arktiske spørsmål vere på dagsorden.

Grønland har vore ein koloni under Danmark sidan 1720-talet og har i dag sjølvstyre. Utanriks- og forsvarspolitikken blir derimot styrt frå København. Det bur om lag 56.000 personar på den 2.180.000 kvadratkilometer store øya. Øya ligg geografisk i Nord-Amerika, nordaust for Canada, men har politisk og økonomisk samband til Europa.

Også i 1946 foreslo USA å kjøpe Grønland frå Danmark, skriv nyheitsbyrået AP. Då tilbaud dei 100 millionar dollar, etter først å ha leika med tanken om byte landareal i Alaska mot øya.

(©NPK)