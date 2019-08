Vantru i Danmark etter rykte om at Trump vil kjøpe Grønland

utenriks

– Det må vere ein aprilsnarr. På fullstendig feil årstid, skriv Venstre-leiar og tidlegare statsminister Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

Søren Espersen frå Dansk Folkeparti (DF) meiner Donald Trump må ha gått frå vitet viss det stemmer at han leikar med tanken om å kjøpe Grønland.

– Tanken om at Danmark skal selje 50.000 statsborgarar til USA, er fullstendig vanvitig, seier Espersen, som er DFs utanrikspolitiske talsperson.

Han samanliknar scenarioet med å skulle selje innbyggarar i Nord-Jylland til Noreg.

– Dette er det glade vanvit i 2019, fastslår Espersen.

– Forhåpentlegvis ein spøk

Også Martin Lidegaard frå De Radikale reagerer sterkt på Trump-rykta.

– Forhåpentlegvis ein spøk, men elles ein forferdeleg tanke med risiko for militarisering av Grønland og mindre sjølvstende for det grønlandske folk. I tillegg til eit stort tap for Danmark, tvitrar han.

På Folketinget er det i dag to representantar frå Grønland. Aaja Chemnitz Larsen, som tilhøyrer partiet Inuit Ataqatigiit, er lite begeistra for ei eventuell moglegheit til å bli amerikanar.

– Grønland er ikkje ei handelsvare som ein berre kan selje, seier Larsen, som også minner om at Grønland er eit nordisk velferdssamfunn med gratis utdanning og helsetenester som folk har råd til.

– Eg har nokre bekymringar knytt til kva slags samfunn ein får viss Grønland blir amerikansk og ikkje dansk.

– Å, gode Gud

Ikkje berre danske politikarar, men også USAs tidlegare ambassadør i Danmark Rufus Gifford tyr til Twitter for å uttrykke frustrasjon.

– Å, gode Gud, skriv Gifford, som kallar Trumps påståtte planar «ei komplett og total katastrofe».

Påstandane om Trumps spesielle interesse for Grønland vart først omtalt av avisa Wall Street Journal torsdag.

Anonyme kjelder fortel til avisa at Trump fleire gonger har lufta tanken om å kjøpe den største øya i verda frå Danmark. Presidenten har òg fleire gonger diskutert ressursane til øya og den geopolitiske betydinga, og han skal ha bedt ein rådgivar om å undersøke saka nærare.

Ifølgje nyheitsbyråetReuters har nokre av Trumps rådgivarar tolka forslaget om Grønlands-kjøp som ein spøk – medan andre har tatt det meir alvorleg.

Kjem til Danmark

Trump skal besøkje Danmark i byrjinga av september, og då vil Grønland og arktiske spørsmål stå på dagsordenen.

Grønland ligg nærare Nord-Amerika enn Europa, og USA foreslo å kjøpe øya i 1946 for 100 millionar dollar i gull. Det vart ikkje noko av salet, men USA fekk likevel bygge ein militærbase på øya.

I mellomalderen var Grønland underlagt Noreg, og øya følgde med på lasset då Noreg vart underlagt Danmark.

Danskane fekk likevel behalde Grønland då Noreg vart lausrive frå Danmark i 1814. Eit norsk forsøk på å få tilbake område på Aust-Grønland på 1930-talet lykkast ikkje.

I dag har øya om lag 56.000 innbyggarar og betydeleg grad av sjølvstyre. Utanriks- og forsvarspolitikken blir framleis styrt frå København.

Mesteparten av Grønland er dekt av is, og issmeltinga på øya har skote fare som følgje av klimaendringane. Smelting av enorme grønlandske ismassar kan på sikt bidra til ein betydeleg auke i havnivået.

(©NPK)