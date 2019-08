Trump skuldar på psykisk sjuke for masseskytingar

utenriks

Etter at 31 menneske mista livet i to masseskytingar i El Paso og Dayton den siste tida, har mange tatt til orde for strengare våpenlover i USA. Under eit valkampmøte i New Hampshire torsdag sa derimot president Donald Trump at han ville forsvare folks rett til ha våpen.

– Det er ikkje våpenet som trykker på avtrekkaren, men personen som held våpenet, sa Trump til tilhøyrarane.

Han understreka at han ville rette merksemda mot å halde våpen unna «gale menneske og dei som er mentalt sjuke og ikkje burde ha våpen».

Fleire demokratar har bedt om meir bakgrunnskontroll av personar som vil kjøpe våpen, og krev forbod mot visse typar angrepsrifler, som ofte har vorte brukte i masseskyting.

Mange republikanarar motset seg likevel våpenkontroll og hevdar at det hindrar konstitusjonelle rettar. Mange meiner at fleire masseskyttarar ville vorte stoppa tidlegare dersom fleire bar våpen.

Hittil i år har det vore 260 masseskytingar, der fire personar eller fleire har vorte skotne, i USA. Over 9.200 menneske er drepne av skytevåpen i 2019, viser tal frå Gun Violence Archive.

