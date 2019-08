utenriks

Mannen vart arrestert i Östersund onsdag og først sikta for drapsplanar. Torsdag vart mistanken utvida til å omfatte terrorisme.

Säkerhetspolisen (Säpo) opplyser at ingen andre er mistenkte i saka og at det ikkje er grunn til frykt for «ytterlegare hendingar». Trusselnivået i Sverige blir verande uendra.

(©NPK)