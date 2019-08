Steile frontar i Italias regjering medan redningsskip legg til hamn

utenriks

Salvini skreiv nyleg eit dekret som forbaud Open Arms, som har 147 migrantar om bord, å kome inn i italiensk farvatn.

Ein dommar i Roma oppheva dekretet, og Salvini svarte med å umiddelbart utskrive ein ny ordre for halde skipet borte frå italienske hamner.

Forsvarsministeren i landet Elisabetta Trenta, som tilhøyrer partiet Femstjernersrørsla, nekta likevel å signere det nye dekretet. Open Arms la til hamn på Lampedusa torsdag.

Trenta seier at ho lyttar til samvitet sitt.

– Vi kan ikkje gløyme at det bak polemikken er barn og unge som har lide under vald og alle typar mishandling, seier ho og fastslår at «politikken kan ikkje miste humanismen».

Salvini argumenterte med at Italia allereie har tatt imot hundretusen av migrantar dei siste åra, og han insisterer på at andre EU-land må ta meir ansvar. Han har varsla at han skal anke dommaravgjerda om å oppheve det første dekretet.

Spania sa seg torsdag villig til å ta imot nokre av flyktningane som er om bord på Open Arms. Også organisasjonane som driftar det norske skipet Ocean Viking, som har over 350 migrantar om bord, har søkt om å få gå til land i Italia.

(©NPK)