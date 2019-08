Italia: Seks land kan ta imot migrantar frå spansk redningsskip

utenriks

Frankrike, Tyskland, Romania, Portugal, Spania og Luxembourg har sagt ja til å ta imot migrantane, skriv Conte i eit ope brev til innanriksministeren sin Matteo Salvini.

Trass i protestar frå Salvini har Open Arms gått inn i italiensk farvatn og kasta anker utanfor den italienske øya Lampedusa.

Splitta regjering

Salvini skreiv nyleg ut eit dekret som forbaud Open Arms, som har 147 migrantar om bord, å ta seg inn i italiensk farvatn.

Ein dommar i Roma oppheva dekretet, og Salvini svarte med å umiddelbart skrive ut ein ny ordre for halde skipet borte frå italienske hamner.

Forsvarsministeren i landet, Elisabetta Trenta, som tilhøyrer partiet Femstjernersbevegelsen, nekta likevel å signere det nye dekretet.

– Vi kan ikkje gløyme at det bak polemikken er barn og unge som har lide under vald og alle typar mishandling, seier ho og fastslår at «politikken kan ikkje miste humanismen».

Skulding om illojalitet

Salvini har argumentert med at Italia allereie har tatt imot hundretusenvis av migrantar dei siste åra, og han insisterer på at andre EU-land må ta meir ansvar. Han har varsla at han vil anke avgjerda om å oppheve det første dekretet.

Italias regjering er ramma av djupe interne konfliktar, og statsminister Contes opne brev til Salvini blir omtalt som ei skarp irettesetting. I brevet skuldar han Salvini for illojalitet.

Innanriksministeren, som høyrer til det innvandringskritiske partiet Ligaen, har fleire gonger gitt ordre om at redningsskip med migrantar må halde seg borte frå italienske hamner.

Også organisasjonane som driftar det norske skipet Ocean Viking, som har over 350 migrantar om bord, har søkt om å få gå til land i Italia.

