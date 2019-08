Indias statsministeren hyllar omstridd Kashmir-avgjerd

utenriks

– Visjonen om éin nasjon og éi grunnlov har no vorte verkelegheit. Og det er India stolt av, sa Modi i talen han heldt i hovudstaden New Delhi torsdag.

Tidlegare denne månaden vedtok Modis regjering å oppheve ein paragraf i grunnlova som sikra delvis sjølvstyre og spesielle rettar for den indiske delen av Kashmir.

Modi hevdar at den gamle ordninga la til rette for korrupsjon i Kashmir. I tillegg meiner han at kvinner vart urettferdig behandla i eit system som skulle hindre at folk frå andre delar av India flytta til Kashmir og kjøpte opp land.

Medan Modi og regjeringa hans gler seg, har Pakistan reagert svært sterkt på Kashmir-endringa. Kashmir, der befolkninga hovudsakleg er muslimsk, er delt mellom India og Pakistan – og begge landa gjer krav på heile området.

Pakistans statsminister Imran Khan har samanlikna Modi-regjeringa med Nazi-Tyskland og seier han fryktar etnisk reinsing i den indiske delen av Kashmir.

Onsdag varsla Khan at Pakistan vil kjempe «til siste slutt» viss India utløyser ein ny militær konflikt i det omstridde fjellområdet.

Striden om Kashmir har tidlegare utløyst fleire krigar og ei lang rekke militære samanstøytar mellom India og Pakistan. Begge landa har i dag atomvåpen.

