Ambassadør åtvarar: Kina vil ikkje nøle med å gripe inn i Hongkong ved forverring

Utsegna kom på ein pressekonferanse i London torsdag, der Liu samtidig åtvara om at masseprotestane sender Hongkong i ei farleg retning. Det er knytt spenning til om Kina vil gripe inn militært for å kvele opprøret som har herja i Hongkong sidan byrjinga av juni.

Dei siste månadene har det nærast dagleg vore demonstrasjonar i byen, retta mot Hongkong-styret, kinesiske styresmakter og politivald.

– Vi har nok av løysingar og nok av makt innanfor rammene av grunnlova til å kvele eit opprør raskt, seier Liu vidare på pressekonferansen, og viser til den lokale grunnlova som vart tatt i bruk etter at den britiske kolonien vart ført tilbake til Kina i 1997.

Åtvarar mot innblanding

Liu åtvarar andre land mot å blande seg inn i den betente situasjonen.

– Vi kan ikkje akseptere noka innblanding i Hongkongs indre forhold, seier han.

Kina har skulda USA, Taiwan og andre for å manipulere demonstrantane, men det har førebels ikkje vorte framlagt noko bevis på at dette har skjedd.

USAs president Donald Trump har førebels halde seg roleg i spørsmålet om Hongkong. Torsdag skriv han på Twitter at han kjenner den kinesiske presidenten Xi Jinping svært godt.

– Han er ein stor leiar som respekterer landet sitt. Han er òg ein god mann i tøffe forhandlingar, skriv presidenten og legg til at han ikkje har noko tvil knytt til om Xi vil løyse dette på ein rask og human måte.

Lui seier regjeringa i Beijing håper at situasjonen vil blir avslutta på ein ordna måte, men er samtidig førebudd på det verste.

Øving nær grensa

Dei siste dagane har fleire hendingar bidratt til å auke spenninga rundt eit mogleg kinesisk inngrep. Hundrevis av politifolk knytte til Kinas tryggingsstyrkar vart torsdag observert under øving ved eit idrettsanlegg i Shenzhen, nær grensa til Hongkong.

Tidlegare denne veka publiserte to av dei mektigaste statlege avisene i Kina videoar av det dei sa var militærpoliti som samla seg i Shenzhen.

Fleire analytikarar meiner likevel det er for risikabelt for Kina å gripe inn med makt i Hongkong. Mange har dratt moglege parallellar til då Kina på blodig vis slo ned på protestane på Himmelfredsplassen i Beijing i 1989.

Slapp fri protestleiar

Dei siste dagane har dei heftige demonstrasjonane i Hongkong nådd sitt førebelse toppunkt. Ein fleire dagar lang protest på flyplassen i byen enda tidlegare i veka med at flytrafikken mellombels vart lamma.

Torsdag vart Benny Tai, som var leiande under demokratiprotestane i Hongkong i 2014, lauslaten mot kausjon. Han vart i april dømt til 16 månaders fengsel for rolla si i 2014-protestane, og det er antatt at lauslatinga hans skjedde i eit forsøk på å blidgjere protestrørsla.

Same dag lovar styresmaktene i Hongkong å kutte skattane for å reversere den økonomiske stagnasjonen som kan ha bidratt til å intensivere demonstrasjonane.

