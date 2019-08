Kina samanliknar demonstrantar med terroristar

utenriks

Dei to kinesarane var skulda for å ha band til regimet i Beijing og skal ha vorte banka opp då det oppstod kaos tysdag under demonstrasjonane på flyplassen i Hongkong.

I ei fråsegn gjennom representasjonskontoret sitt i Hongkong hevdar den kinesiske regjeringa at dei to fornærma vart nekta førstehjelp og fastslår at handlingane ikkje skil seg frå terrorhandlingar.

Også departementet i Kina som er ansvarleg for sambanda til Hongkong, ytrar bekymringa si.

– Det er sjokkerande at det openlyst blir gjort alvorlege lovbrot under påsyn frå offentlegheita, heiter det i ei fråsegn.

Fleire tusen demonstrantar har dei siste dagane møtt opp på den internasjonale flyplassen for å delta i ein sitt-ned-aksjon i protest mot politivald.

(©NPK)