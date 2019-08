A$AP Rocky dømt for vald mot 19-åring i Sverige

utenriks

Rapparen, som eigentleg heiter Rakim Mayers, stod saman med to andre amerikanarar tiltalt for å ha slått og sparka ein 19-åring i Stockholm sentrum 30. juni.

Retten ser ikkje på at det har dreidd seg om nødverje, men slår fast at dei tre utøvde vald mot 19-åringen med slag og spark.

Dei tre blir òg dømde til å betale fornærma totalt 12.500 kroner i oppreisning, skriv Aftonbladet. Det er mindre enn bistandsadvokaten hans kravde.

Hendinga fann stad utanfor ein hamburgarrestaurant i Stockholm. Rapparen og dei to andre amerikanarane har forklart at dei handla i sjølvforsvar, og at 19-åringen slo livvakta til rapparen. 19-åringen har forklart at han trudde han skulle døy då han vart banka opp av rapparen og vennene hans.