Russland stadfestar radioaktivitet på militærbase nær norskegrensa

Ulykka skjedde på ein militærbase ikkje langt unna Arkhangelsk torsdag førre veke. Arkhangelsk ligg ved Kvitsjøen – om lag 70 mil unna grensa til Noreg. Dette er kortare enn avstanden frå Kirkenes til Mo i Rana.

– Det er ikkje fare for menneske eller miljø her i Noreg, roar beredskapssjef Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) overfor NTB.

I etterkant av ulykka har direktoratet sett i gang meir avanserte målingar, men har så langt ikkje registrert auka nivå her til lands.

Høgare nivå

Fem personar frå atomenergibyrået Rosatom i Russland døydde i ulykka, som skjedde under testing av ein ny type rakettmotor som inneheld radioaktive stoff. Tre vart skadde.

– På seks av dei åtte målepunkta i Severodvinsk steig den radioaktive strålinga mellom 4 og 16 gonger over normalt nivå, stadfesta det russiske føderale miljøovervakingssenteret Rosjydromet tysdag, ifølgje DPA.

– Ikkje helseskadeleg

Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit (DSA) forklarer at russiske styresmakter tidlegare har opplyst at nivået kan ha vore opptil 20 gonger høgare enn normalt.

– Men dette var ein veldig kortvarig auke, på rundt ein halvtime. Deretter fall nivået ned til vanleg bakgrunnsstråling, slik vi har forstått det, seier ho.

Direktoratet har vore inne og henta data frå målestasjonar i Arkhangelsk-regionen i etterkant av ulykka. Desse viser berre gjennomsnittlege døgnverdiar av strålingsnivået, og det har ikkje vore mogleg å finne spor etter ulykka på målingane.

– Sjølv om strålingsnivåa låg opptil 20 gonger høgare enn normalt i ein periode, er dette likevel 50 gonger lågare enn det nivået der ein tenkjer at det byrjar å bli helseskadeleg. Sjølv om det var ein auke, har det ikkje vore helseskadeleg for dei som bur der, seier Liland.

Direktoratet held fram dei utvida målingane sine og vil komme med informasjon dersom dei skulle sjå spor etter radioaktive partiklar i Noreg som følgje av ulykka.

Kommisjon undersøkjer

Ulykka skjedde torsdag førre veke.

Det russiske forsvarsdepartementet forsikra at ingen radioaktive stoff hadde sloppe ut. Men lokale styresmakter i byen Severodvinsk, nær marinebasen, opplyste at det vart målt auka radioaktiv stråling i ein kort periode etter ulykka, ifølgje AFP.

Ein statleg kommisjon er i gang med å undersøkje kva som gjekk gale.

Det er ukjent kva slags rakett forskarane jobba med å utvikle. Amerikanske ekspertar og russiske medium meiner det kan vere snakk om den nye atomdrivne kryssarraketten «Burevestnik».

Trump: – Lærer mykje

Amerikanarane sin president Donald Trump sa måndag at USA lærer mykje frå ulykka.

– USA lærer mykje frå raketteksplosjonen i Russland. Vi har liknande, men meir avansert teknologi, sa han.

Fråsegna vart raskt tilbakevist av Joe Cirincione, ein amerikansk ekspert på kjernefysiske våpen.

– Dette er underleg. VI har ikkje noko program for atomdrivne kryssarrakettar, sa han.

– Vi prøvde på 1960-talet, men det var galskap, for vanskeleg, for vondsinna sjølv i dei galne kald krig-åra, sa han.

