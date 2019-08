Nye demonstrasjonar på Hongkongs flyplass

utenriks

– Stå opp for Hongkong, stå opp for fridommen, ropte demonstrantane medan passasjerar hasta forbi for å rekke forseinka fly tysdag.

Rundt 5.000 demonstrantar deltok i ein sitt-ned-aksjon i protest mot politivald måndag ettermiddag. Det førte til at flyplasstyresmaktene innstilte resten av flygingane den dagen.

Berre ei handfull demonstrantar vart verande gjennom natta, og tysdag morgon var flyplassen opna for trafikk igjen. Men kaoset er langt frå over, og fleire hundre flygingar er innstilte tysdag.

På ettermiddagen vende fleire hundre demonstrantar tilbake til flyplassen for å delta i ein ny protest mot den Beijing-støtta regjeringa.

