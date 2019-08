Kampar i gang igjen rundt Tripoli

utenriks

Opprørsgeneral Khalifa Haftars milits LNA utførte luftangrep natt til tysdag i utkanten av Tripolis sørlege del, ifølgje libyske tenestepersonar.

Milits som står på den FN-støtta regjeringa i Tripolis side, fyrte av skot mot Haftars styrkar i same område, legg dei til.

Dei to partane vart laurdag samde om ei mellombels våpenkvile som skulle vare søndag og måndag, etter oppfordring frå FN.

Haftar har kontroll over det austlege og sørlege Libya. I april gav han LNA-militsen ordre om å ta over Libyas hovudstad Tripoli, der den internasjonalt anerkjente regjeringa held til.

Sidan har over 100.000 sivile vorte drivne på flukt. Over 1.100 personar, dei fleste i uniform, har vorte drepne i same periode.

Frontlinja har endra seg lite dei siste vekene.

Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre NATO-land i 2011 styrta Muammar Gaddafis regime. Ei rekke militsgrupper har sidan kjempa om makta i landet.

