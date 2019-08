FN etterforskar hackarangrep utført av Nord-Korea

utenriks

I ein rapport, som eit utval under FNs tryggingsråd har stått for, går det fram at Nord-Korea ved å utføre dataangrep mot bankar og kryptovalutabørsar har greidd å stele om lag 2 milliardar dollar, som svarer til om lag 17 milliardar kroner. Rapporten vart først omtalt av nyheitsbyråa AP og Reuters.

Pengane skal ha vorte brukt til å finansiere eitt av programma i landet for masseøydeleggingsvåpen, slår rapporten fast.

Nabolandet Sør-Korea er landet som har vore hyppigast ramma, med heile ti av dei etterforska dataangrepa. India er angripe tre gonger, Chile to. Også Bangladesh er ramma to gonger. I tillegg blir det nemnt Polen, Slovenia, Malta, Sør-Afrika, Vietnam, Costa Rica, Tunisia, Gambia, Guatemala, Kuwait, Liberia, Malaysia og Nigeria.

