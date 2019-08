Skogbrann herjar framleis på Gran Canaria

utenriks

– Utbreiinga til brannen er avgrensa, men brannen er ikkje sløkt og kan utvikle seg ytterlegare, siger regionpresident på Kanariøyane Ángel Víctor Torres.

Rundt ti helikopter og fly er sette inn for å sløkke flammane. På bakken er over 230 brannmannskap utstasjonerte for å grave grøftar og rydde terreng. Dei har fullført oppgåva med å lage ein 23 kilometer lang barriere rundt brannen. Over 500 frivillige hjelpte brannmannskapa søndag, skriv avisa El Mundo.

Men prognosen til meteorologane bidrar til usikkerheit. Tidlegare måndag var vindstyrken i området på under 13 meter per sekund. Måndag kveld kan vindstyrken nå opp til 32 meter per sekund i kasta, melder Antena 3.

Mannskapa held derfor vakt, i tilfelle vinden skulle spreie brannen over barrieren og vidare mot busetnad. Innanfor barrieren står eit terreng på 1.000 hektar i brann.

Laurdag vart rundt 1.000 personar evakuerte frå dei ramma områda i Artenara, Tejeda og Gáldar. Det er ingen nye evakueringar så langt måndag. Torres opplyser likevel at beredskapsplanen står klar og kan setjast i verk dersom ein må evakuere fleire.

Det er ikkje meldt om skadar på personar eller infrastruktur.

Brannen oppstod laurdag nær bygda Juncalillo, skreiv El País søndag. Ein 55 år gammal mann er arrestert, mistenkt for å ha forårsaka brannen ved uforsiktig bruk av eit sveiseapparat.

(©NPK)