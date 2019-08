Separatistar i Sør-Jemen opnar for samtalar

utenriks

Aldarus al-Zubaidi, som er leiar for Southern Transitional Council (STC), seier han òg støttar ei våpenkvile i Aden etter kampane førre veke då rundt 40 menneske, inkludert sivile, omkom.

SDC blir støtta av militsen Sikringsbeltet, som etter ein fire dagar hard kamp erobra presidentpalasset og fleire militærleirar tilhøyrande Jemen si internasjonalt anerkjente regjering.

I dei siste fem åra har regjeringsstyrkane, med full militær støtte frå ein saudileidd koalisjon, kjempa mot houthi-styrkane om makta i Jemen. Etter at houthi-styrkane, som har moralsk støtte frå Iran, tok kontroll over hovudstaden Sana, måtte regjeringa flytte til Aden.

For å komplisere situasjonen vert separatistane i sør støtta av Dei sameinte arabiske emirata, som også inngår i den saudileidde koalisjonen som støttar regjeringa. Emirata skuldar regjeringa for band til Det muslimske brorskapet, medan Saudi-Arabia skuldar separatistane for å splitte alliansen mot houthiene.

Målet til separatistane er at Sør-Jemen igjen skal bli eit uavhengig land, slik det var frå 1967 til 1990.

Både regjeringa og separatistane sa søndag at dei støtta Saud-Ariabia si oppmoding til dialog og våpenkvile. Det har ikkje vore kampar sidan, men det er heller ikkje teikn til at separatistane trekker seg ut av presidentpalasset, slik det vart meldt søndag.

Titusenvis av menneske er drepne i krigen i Jemen sidan 2015, og frammarsjen til separatistane i Sør-Jemen har trua med å gjere ein komplisert krig endå verre, med alvorlege konsekvensar for den humanitære situasjonen.

