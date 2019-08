Nederlag for Argentinas president i første valomgang

utenriks

Sentrums-venstrekandidaten Alberto Fernández vann første valomgang med god margin, men ikkje sikker leiing. Fernández fekk 48 prosent, medan høgreorienterte Macri fekk så vidt over 32 prosent.

Sentrumspolitikar og tidlegare finansminister Roberto Lavagna kom på tredjeplass med 8,3 prosent av stemmene.

– For dei som ikkje stemte på meg, lovar eg å jobbe hardt slik at dei forstår meg, sa Fernández då han møtte tilhengarar i Buenos Aires etter valet søndag.

Macri har støtte frå finansbransjen og USA, men det er utbreidd misnøye i landet på grunn av ei djup økonomisk krise og upopulære krisetiltak innført av regjeringa til Macri. Inflasjonen ligg over 50 prosent, noko som har gjort stor skade på kjøpekrafta til folket.

Macri kalla inn til eit møte med sentralbanken for å roe ned situasjonen før børsen opna måndag, men det hindra ikkje at den argentinske pesoen stupte i verdi.

Det som skremte marknaden, var ikkje berre at Macri gjorde det så dårleg, men òg at Fernández vann med tidlegare president Cristina Fernández som visepresidentkandidat.

Alberto Fernández var Cristina Fernández sin stabssjef medan ho var president, og ho er sjølv er trekt for retten for korrupsjon som skal ha føregått i dei åtte åra ho styrte Argentina. Det er uklart kva som skjer om ho blir vald og samtidig blir dømd for korrupsjon.

Prosessen går no vidare med dei to vinnarane til neste valrunde som skal haldast 27. oktober. Då må ein kandidat få ei oppslutning på 45 prosent for å vinne direkte, eller 40 prosent og minst leie til 10 prosentpoeng over den næraste konkurrenten sin. Viss ikkje, blir det endå ein runde i november.

(©NPK)