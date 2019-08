Hongkongs flyselskap blir ramma av protestar

utenriks

Fleire av dei tilsette i flyselskapet har slutta seg til demonstrantane som i over to månader har protestert med krav om meir demokrati i byen. Før helga sa luftfartsstyresmaktene i Beijing at Cathay-tilsette som har deltatt i protestar, blir forbodne å jobbe på fly som passerer gjennom kinesisk luftrom.

Då aksjeverdien til flyselskapet hadde falle over 4 prosent i børshandelen i Hongkong måndag, kom Cathay Pacifics leiing med ei kraftig åtvaring til sine eigne tilsette. Dei som støttar eller deltar i «ulovlege protestar», kan få sparken, heitte det frå administrerande direktør Rupert Hogg.

Hogg åtvara òg dei tilsette spesielt mot å støtte eller delta i ein ny demonstrasjon som er planlagt på Hongkongs internasjonale flyplass. Sitt-ned-aksjonen skal måndag etter planen halde fram for fjerde dag på rad på flyplassen, som er blant dei travlaste i verda.

Også Cathays morselskap Swire Pacific fall markant i løpet av formiddagshandelen på Hongkong-børsen måndag.

Protestbølga i Hongkong byrja 9. juni mot eit lovforslag som ville opna for å utlevere mistenkte til straffeforfølging på fastlandet. Forslaget er sidan lagt på is, men demonstrasjonane mot den Beijing-støtta byregjeringa har halde fram.

Det som endå ein gong starta som fredelege protestar, utarta seg i helga til to dagar med samanstøytar mellom opprørspoliti og demonstrantar. 40 vart skadde, ifølgje sjukehusstyresmaktene.

(©NPK)