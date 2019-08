Frankrike vil granske Epstein si tilknyting til landet

utenriks

Ministrane for likestilling og barn seier i ei erklæring at det er av avgjerande tyding å innleie etterforsking for å sikre at bortgangen hans ikkje tek frå offera rettferda dei har krav på. Dei meiner òg det er viktig å verne andre jenter frå «denne typen overgripar».

– Den amerikanske etterforskinga har vist til band med Frankrike. Det synest derfor avgjerande for oss, og for offera, at ei gransking blir innleidd i Frankrike så alt blir avdekt i denne saka, seier likestillingsminister Marlene Schiappa ifølgje Reuters.

Amerikanske styresmakter seier at milliardæren hadde ein bustad i Paris, og at han nytta eit falskt austerriksk pass når han reiste til Frankrike.

Epstein vart arrestert då han kom til New York frå Paris i privatflyet sitt i juli, og vart deretter sikta for menneskehandel og overgrep mot mindreårige jenter. Laurdag vart han funne død i cella si etter å ha tatt sitt eige liv.

